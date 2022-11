Negócios na indústria sobem em setembro mas menos que em agosto

O Índice de Volume de Negócios na Indústria registou uma variação homóloga nominal de 11,6% em setembro, o que representa uma desaceleração face ao mês anterior, indica o Instituto Nacional de Estatística, no boletim publicado esta terça-feira, 9 de novembro.

Face a agosto, o índice do volume de negócios em setembro desacelerou 2,2 pontos percentuais (p.p.), sendo que as vendas internas pesaram menos e as vendas para o mercado externo animaram.

O índice de vendas para o mercado nacional aumentou 8,3% (11,5% no mês precedente) e contribuiu com 4,9 p.p. (7,2 p.p. em agosto) para a variação do índice total.

As vendas para o mercado externo cresceram 16,2% (17,6% em agosto), originando um contributo de 6,7 p.p. (maior que os 6,5 p.p. do mês anterior).

Por categorias, foram os bens intermédios e a energia que deram (novamente) os contributos mais expressivos para a variação do índice (7,4 p.p. e 5,4 p.p., em resultado de crescimentos de 22,1% e 28,1%, respetivamente).

“Este forte crescimento é indissociável do expressivo aumento dos preços internacionais dos produtos energéticos (derivados do petróleo e eletricidade)”, escreve o INE.

No terceiro trimestre, as vendas na indústria apresentaram um crescimento homólogo de 12,4%, consideravelmente inferior aos 35,3% relativos ao segundo trimestre. Estas diferenças justificam-se pela comparação com “um período de 2020 fortemente afetado pela pandemia”. A variação mensal do índice do volume de negócios na indústria foi de 21,9% (24,3% em setembro de 2020).

Emprego acelera

O índice de emprego na indústria registou um aumento homólogo de 1,3%, maior que os 0,8% de agosto. Já o índice de remunerações abrandou, com um salto de 4%, que compara aos 5,1% de agosto. As horas trabalhadas diminuíram 0,2% (-1,5% no mês anterior).