Importações cresceram mais que as exportações em setembro

Em setembro deste ano as exportações portuguesas aumentaram 10,3% e as importações 17,5%, face ao mesmo mês de 2020, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No conjunto do terceiro trimestre a tendência é a mesma: mais importações que exportações. Os dados do INE mostram que, entre julho e setembro, "as exportações de bens aumentaram 12,4% e as importações cresceram 20,2% em relação ao mesmo período de 2020".

Porém, comparando com 2019 (período pré-pandemia) a tendência é inversa, tendo as exportações crescido mais que as importações.

Olhando apenas para setembro, as exportações cresceram 10,8% face a 2019 e as importações 7,8%. Analisando o terceiro trimestre, face a 2019, as exportações e as importações cresceram 9% e 5,4%, respetivamente.

E, ao analisarmos o conjunto dos primeiros nove meses do ano, as exportações também se encontram à frente das importações. Entre janeiro e setembro as exportações cresceram 20,1% face ao mesmo período de 2020 (e 4,8% face a 2019) e as importações cresceram 18,1% (e diminuíram 1,5% face a 2019).

Segundo o gabinete estatístico, "o défice da balança comercial de bens aumentou 559 milhões de euros face ao mês homólogo de 2020 (diminuiu 13 milhões de euros em relação a setembro de 2019), atingindo 1.719 milhões de euros em setembro de 2021".