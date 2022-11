COP26. “O sector energético terá de mudar muito mais nos próximos 10 anos do que mudou nos últimos 100”

A COP26 terá esta quinta-feira o seu "Energy Day", um dia dedicado ao debate do que é preciso fazer no sector energético para um combate efetivo às alterações climáticas. Miguel Setas, administrador executivo da EDP com o pelouro da sustentabilidade, lidera a comitiva da elétrica portuguesa em Glasgow, e, em resposta a cinco questões colocadas pelo Expresso, analisa os desafios que o sector da energia tem pela frente.

As conferências do clima realçam a urgência da transição energética. Na sua opinião, o sentido de emergência nesta COP26 é maior do que em anteriores edições?

ste é, sem dúvida, um momento absolutamente crítico na luta contra as alterações climáticas. Seis anos depois da COP21, em que os líderes mundiais alcançaram o mais relevante tratado climático global da história com o Acordo de Paris, este é o momento para voltar a fazer história – ou arriscamo-nos a que seja a última oportunidade de preservar o planeta como o conhecemos hoje.

Este será também o primeiro grande evento internacional desde a pandemia de Covid-19. O sentido de emergência é inequívoco e tem-no sido cada vez mais de ano para ano. Enquanto humanidade não estamos a fazer o suficiente no combate às alterações climáticas – apesar dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris, as previsões mais recentes apontam para aumentos da temperatura global na ordem dos 2.1ºC até 2100 e um aumento do nível de emissões de gases com efeito de estufa em cerca de 16% em 2030 relativamente aos níveis de 2010. Os dados científicos e as evidências do agravamento de eventos climáticos extremos são claros e estão identificados no mais recente relatório do IPCC, conhecido no passado mês de agosto.

Sabemos que temos uma janela temporal muito curta para alterar profundamente o nível de emissões de gases com efeito de estufa na atmosfera, reverter esta tendência e evitar um maior agravamento catastrófico das alterações climáticas.

O sector elétrico é visto como peça chave na descarbonização, mas os últimos meses têm provado que esta transição tem custos, sobretudo enquanto continuarmos a precisar de geração a gás. Os consumidores devem ficar preocupados com o futuro da sua fatura energética nos próximos anos?

EDP tem acompanhado de perto a evolução dos preços no mercado grossista e espera que este momento de alta conjuntural seja temporário – ainda assim, assumimos o compromisso de não refletir essa subida nos preços dos clientes durante este ano. Mas se há algo que este contexto vem relembrar é que é ainda mais urgente reforçar o foco nas energias renováveis.

Os nossos objetivos nesse sentido são bem claros: vamos investir mais de 25 mil milhões de euros para acelerar a transição energética – sendo 19 mil milhões só em renováveis – e chegarmos ao final da década com uma produção de energia 100% verde.

As tecnologias de energia renovável estão a ficar cada vez mais competitivas e com custos cada vez mais baixos, o que irá decerto contribuir para uma diminuição dos preços ao consumidor nos próximos anos. É este o caminho que a EDP está a fazer e vai seguramente continuar, contribuindo para uma economia verde e neutra em carbono.

De que forma a EDP se está a associar a esta COP26? Participar é uma ação de marketing? Ou assume importância estratégica nos vossos negócios?

O contexto de emergência que vivemos justifica que chamem a este período a ‘década da ação’ – é preciso agir já e a energia tem aqui um papel decisivo no sentido de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, em particular com a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Não há dúvidas hoje de que o sector energético terá de mudar muito mais nos próximos dez anos do que mudou nos últimos cem anos.

É nesse contexto de mudança e de emergência que a EDP participa ativamente nesta COP em que se espera que fique estabelecido o fim do carvão como fonte de geração de energia e se reforce a aposta em energia limpa. Há ainda a expetativa de negociar o Artigo 6 do Acordo de Paris, que define os instrumentos para a criação de um mercado global de carbono, bem como as soluções de financiamento para viabilizar a transição para a neutralidade carbónica, em especial para os países menos desenvolvidos.

Há muito que começámos a trabalhar e a construir um futuro mais sustentável, tendo a meta de 2025 para acabar com a produção a carvão e de 2030 para ser neutra em carbono. Ao mesmo tempo, temos objetivos ambiciosos para crescer na geração eólica e solar em diferentes geografias e investir em inovadores projetos de energia renovável, como é o caso do hidrogénio verde. São decisões absolutamente estratégicas para o grupo e que definem todo o nosso negócio. É com esse espírito que marcamos presença na COP, com a expetativa de reforçar os nossos compromissos e parcerias e estabelecer as novas ambições de negócio e sustentabilidade. Assumimos a responsabilidade de fazer parte deste esforço global pelo combate às alterações climáticas. Este é o momento e a EDP, enquanto líder da transição energética, tem claramente uma palavra a dizer nesta cimeira.

O plano estratégico da EDP prevê 100% de geração renovável até 2030. Esse objetivo tem sido entendido pelos investidores como um atrativo das ações da EDP ou como uma limitação em termos de diversidade de mix de produção e de geração de caixa?

Não temos qualquer dúvida de que o futuro será 100% verde e que continuamos a criar valor através de um portefólio de ativos renováveis, inovadores e eficientes que nos garantem crescimento e resposta ao mercado. Até 2025 vamos duplicar a nossa capacidade eólica e solar e, até 2030, temos a ambição de acrescentar mais 50 GW (gigawatts) de energia limpa ao nosso portefólio. É um investimento sem precedentes com foco na expansão e na transição energética e para o qual temos conseguido igualmente financiamento do mercado em diversas operações bem-sucedidas – basta relembrar que, só em emissões de green bonds ["obrigações verdes"] desde outubro de 2018, a EDP garantiu mais de cinco mil milhões de euros. É um claro sinal dos investidores de que a estratégia da EDP está no rumo certo e tem elevadas expetativas de crescimento.

As respostas políticas à transição energética têm variado muito de país para país. Algum dia haverá uma resposta global comum ao desafio climático?

O mote deste ano será “o que Paris prometeu, Glasgow tem de cumprir” e essa é a grande expectativa: que se consiga, com sucesso, um alinhamento entre todas as partes envolvidas. É certo que a ausência na COP de alguns países que estão entre os grandes emissores de CO2 gera preocupação sobre um futuro consenso global, mas ele é mais do que necessário – será inevitável. Esperemos que esta conferência consiga envolver todos e marcar um novo marco na história.