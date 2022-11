Os memes são mesmo um negócio. E são a prova de que a inteligência artificial já está a transformar os conteúdos

Dima Shvets, líder da Reface, chegou ao palco Creatiff, da Web Summit, com a promessa de explicar a entusiastas e profissionais como é que a inteligência artificial está a transformar a forma como se produz música, vídeos e outros conteúdos.

Quem na assistência se deslocou à FIL, em Lisboa, esta terça-feira de manhã, para assistir a uma análise mais abrangente pode ter ficado desiludido; quem acredita no poder das pequenas coisas, eventualmente, poderá ter ficado deslumbrado com uma aplicação de telemóvel que permite justapor imagens de rosto de uma pessoa sobre personagens que surgem num vídeo previamente gravado – e que toda a Internet conhece como “memes”.

Essa app foi produzida Reface, que é liderada por Shvets. “Acreditamos que os conteúdos vão ser personalizados no futuro”, explica Dima Shvets.

É nessa personalização de conteúdos que a Reface acredita que mora boa parte do negócio de artistas e criadores em geral. Como prova do potencial da aplicação, Shvets deu a conhecer um vídeo realizado a partir da parceria firmada com Miley Cyrus, que tinha como atrativo a inserção do rosto do próprio empresário sobre o da cantora pop, assumindo as expressões e os movimentos da boca, enquanto canta no videoclip.

Toda aquela tecnologia é intuitiva – mas o que está por trás é inteligência artificial que adapta automaticamente conteúdos de duas proveniências para gerar um terceiro conteúdo que pode ser partilhado através da Internet.

O lado caricato do vídeo com Miley Cyrus não chega para se sobrepor à mensagem principal de Dima Shvets: “os fãs querem interagir”. O gestor deu como exemplo a música que já vai além da mera composição ou das letras. De súbito, com a Internet a chegar a todos os recantos da humanidade, é um novo paradigma que se perfila para quem tem a missão de criar conteúdos.

“A Internet é uma linguagem de recursos”, considera Shvets. Nos recursos que compõem esta nova linguagem figuram os vídeos e sons disponibilizados por profissionais e amadores e também as ferramentas de acesso fácil, que permitem que qualquer internauta se converta temporária ou permanentemente num criador. É a democratização da inteligência artificial a entrar em ação.

Os números apresentados pelo responsável da Reface permitem manter a expectativa quanto ao futuro desta nova tendência: “há 50 milhões de criadores no mundo e o valor de mercado já superou os 100 mil milhões de dólares (86 mil milhões de euros). “Mais de dois milhões de pessoas veem os conteúdos criativos como trabalho a tempo inteiro”, acrescenta.

Com a disseminação de ferramentas de inteligência artificial poderão ser muitas mais no futuro. Até porque a “produção de conteúdos vai tornar-se mais rápida”, conclui o empresário.