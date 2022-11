“Indústria vai ter de reagir” à subida dos preços da energia, gás e farinhas: preço do pão poderá subir

A subida dos preços das matérias-primas e da energia estão a afetar, segundo o “Diário de Notícias”, muitas empresas de panificação do país. “A indústria vai ter que reagir face aos custos a que estamos a assistir no mercado", admite o presidente da Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte (AIPAN), António Fontes.

"A margem do negócio está muito comprimida, a subsistência das empresas está em risco, basta vir um vento mais forte e abanamos todos", alerta António Fontes, explicando que na sua empresa o consumidor final vai sentir o aumento. “Na minha empresa, estou a ponderar mais dois cêntimos por pão, porque é preciso garantir os postos de trabalho", diz António Fontes. O presidente do conselho fiscal da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares (ACIP), Hélder Pires, acrescenta: “Se não refletirmos no preço de venda os aumentos dos custos de produção cria-se uma situação muito delicada nas empresas".

Hélder Pires explica que "a eletricidade está neste momento quase ao dobro do preço do período homólogo" e o gás tem registado aumentos "muitos fortes". Para além da energia, António Fontes diz que, desde junho, as farinhas apresentaram um aumento de 26% - e está previsto um novo aumento -, e o fornecedor das caixas de cartão já disse que a próxima encomenda sofrerá um aumento de 40% do custo.