Chumbo do OE levará a um "abrandamento adicional da economia", alerta Fórum para a Competitividade

Crise política? As implicações da reprovação da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) têm mais consequências do que eventuais eleições antecipadas. Segundo a nota de conjuntura de outubro do Fórum para a Competitividade, divulgada esta terça-feira, a reprovação do OE no passado dia 27 de outubro pode levar a um "abrandamento adicional da economia" nos primeiros meses do próximo ano.

O Fórum para a Competitividade nota que no terceiro trimestre de 2021 "registou-se uma desaceleração em cadeia do PIB, de 4,4% para 2,9%, a que correspondeu um abrandamento em termos homólogos, de 16,1% para 4,2%". A desaceleração pode ainda ser acentuada pelo chumbo do OE2022.

"A não aprovação do Orçamento para 2022 deverá constituir um elemento de abrandamento adicional da economia nos primeiros meses, com possível recuperação no resto do ano", lê-se no documento divulgado esta terça-feira. Assim, é possível que haja um "adiamento do processo de retoma em curso".

A não aprovação, além de toda a incerteza que acarreta, leva a que, do lado das empresas, "alguns investimentos, sobretudo os mais dependentes de autorizações ou apoios estatais, sejam adiados".

Além do mais, o Fórum alerta, quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência, que "um conjunto de marcos e metas" pode estar comprometido, sobretudo as questões legislativas.

"No entanto, quer em impostos quer na política laboral, o Governo que agora cai poria em vigor medidas muito negativas para a retoma da pandemia e para melhor investimento empresarial", indica ainda o documento divulgado.