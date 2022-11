COP26. Prémio da ONU para a moda sustentável passa pelos têxteis portugueses

Chama-se House of Baukjen, produz as suas coleções com o apoio de empresas portuguesas como o grupo Valérius e a Crispim e Abreu e acaba de ser reconhecida como líder em moda sustentável com o prémio Neutralidade Climática Agora da Organização das Nações Unidas.

"É a primeira vez que este prémio global é atribuído a uma empresa de moda, que vai ter também uma portuguesa a recebê-lo durante a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática a decorrer em Glasgow", noticia o jornal T, da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

O programa de sustentabilidade da marca, com sede em Londres, é liderado pela portuguesa Ana Carneiro, o que poderá pesar no facto de mais de 80% de todas as peças da sua coleção serem produzidas em Portugal e leva a insígnia a atribuir "boa parte do seu sucesso ao apoio das fábricas e agente com os quais trabalham em Portugal".

"É por confiar na qualidade superior dos produtos e tratamento ético dos trabalhadores que a empresa britânica aposta há muitos anos na produção portuguesa", diz o T, sublinhando que a House of Baukjen destaca o investimento feito pelas fábricas suas fornecedoras para reduzirem impacto ambiental.

Com uma aposta focada na sustentabilidade e na responsabilidade ambiental e social, a House of Baukjen tem duas marcas de pronto a vestir, a Baukjen, vocacionada para vestuário de senhora, e a Isabella Oliver, no segmento de maternidade.

A empresa faz parte do Fashion Pact, organização que junta 71 das mais influentes empresas de moda do mundo, com o objetivo de facilitar a transição da indústria para um futuro mais sustentável.