COP26 e o apelo do sector do vinho: "A emergência climática é de longe a ameaça mais grave que enfrentamos como viticultores e produtores"

"Enquanto líderes mundiais se reúnem na COP26, na Escócia, para reafirmarem o apoio aos compromissos assumidos em 2015, no Acordo de Paris, para limitar o aquecimento global, reconhecemos que este é um momento crucial para que a comunidade vitivinícola manifeste o apoio à continuação destes esforços importantes e para tomarmos medidas dentro das nossas próprias empresas". É assim que vinte e dois presidente executivos e líderes da International Wineries for Climate Action apelam ao esforço conjunto de todo o sector para a descarbonização.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, este grupo que integra a Symington Family Estates, de Portugal, entre outros produtores do velho e novo mundo do vinho, pede "a todos os presidentes executivos do setor para que se juntem aos esforços rigorosos, baseados na ciência, para descarbonizar a fileira vitivinícola", tendo por objetivo a meta de um nível zero de emissões até 2050.

A ameaça mais grave

"A emergência climática é de longe a ameaça mais grave que enfrentamos como viticultores e produtores de vinho", sublinham, convictos de que "sem reduções rápidas e decisivas das emissões, o nosso futuro será definido por níveis de perturbação quase inimagináveis – com consequências devastadoras para as regiões vinícolas que amamos e os vinhos que produzimos para pessoas em todo o mundo".

"Embora a magnitude deste desafio exija uma ação global a uma escala monumental, acreditamos que o setor do vinho tem um papel fundamental a desempenhar nos esforços de descarbonização que vão definir a próxima década", dizem os 22 presidentes convictos de que "a sustentabilidade foi tratada como um exercício de relações públicas ou de comunicação durante demasiado tempo".

Assim, defendem, a resposta aos desafios ambientais exige trazer a sustentabilidade para o centro das operações do sector e que a forma como respondem à crise climática "pode atuar como um motor de mudança transformacional e garantir o futuro não só dos nossos negócios, mas de todo o nosso setor baseado na agricultura".

"Cada uma das nossas empresas aderiu à International Wineries for Climate Action (IWCA) porque acreditamos ter estabelecido o padrão de excelência para a forma como o produtor de vinho deve medir e reduzir a sua pegada de carbono", fundamentam.

Fundada em 2019, pela Família Torres (Espanha) e pela Jackson Family Wines (EUA) em Fevereiro de 2019 a IWCA é um grupo de trabalho colaborativo que aborda as alterações climáticas através de estratégias inovadoras de redução de carbono.

O vinho como um farol

Um dos objetivos é o de desenvolver uma metodologia padronizada para que os produtores contabilizem as emissões anuais de gases de efeito de estufa, passo considerado "fundamental para assegurar que os pequenos produtores e aqueles que se estão a estrear nas medições da pegada de carbono, se possam envolver sem custos proibitivos e requisitos de recursos".

A IWCA desenvolveu uma calculadora de gases de efeito de estufa para produtores dos EUA, alinhada com o Protocolo GHG do World Resources Institute e com a norma ISO-14064 e quer, agora, implementar atualizações regionais à ferramenta e torná-la acessível em larga escala, manifestando "orgulho em ter aderido à campanha da ONU Race to Zero, uma iniciativa global para reunir a liderança e o apoio de mais de 6.200 atores não estatais, empenhados em reduzir as emissões para metade até 2030 e alcançar o nível zero líquido de emissões no máximo até 2050".

A IWCA foi o primeiro membro a representar o sector agrícola na Race to Zero que leva os "atores da economia real a juntarem-se a 120 países que representam quase 25% das emissões globais de CO2 e mais de 50% do PIB, convictos de que "a liderança empresarial é hoje inseparável da liderança climática" , "cada um de nós tem a obrigação de fazer o que pode, dentro da nossa esfera de influência, para reduzir as nossas emissões" e "o setor do vinho pode ser um farol de esperança e de ação na resposta global à crise climática – e servir de modelo para outros setores".