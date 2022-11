Arrancou a eletrificação da linha do Algarve. Vila Real de Santo António e Lagos vão ficar 25 minutos mais próximas de comboio

A muito aguardada obra de eletrificação da linha ferroviária do Algarve vai finalmente arrancar. É um investimento global de 80 milhões de euros que permitirá reduzir em 25 minutos o percurso total entre as cidades de Vila Real de Santo António e Lagos, aumentando o número de frequências.

Atualmente esse percurso pode durar um mínimo de 2h50m e um máximo de 3h28m e há 16 ligações diárias (oito em cada sentido), com material circulante bastante envelhecido.

O arranque da obra foi assinalado esta terça-feira em Vila Real de Santo António com a Infraestruturas de Portugal (IP) a dar início à empreitada de eletrificação do troço de 56 quilómetros entre Faro e aquela cidade junto à fronteira com Espanha, através da assinatura do auto de consignação com o consórcio Sacyr Neopul/Sacyr Somague, para a execução da obra adjudicada pelo valor de 20,4 milhões de euros.

Em comunicado, a IP explica que “este investimento é desenvolvido no âmbito do programa de modernização da Rede Ferroviária Nacional, Ferrovia 2020, e integra o projeto de eletrificação da Linha do Algarve em toda a sua extensão, que será executado através duas empreitadas. A primeira, que agora tem início, que corresponde à eletrificação do troço entre Faro e Vila Real de Santo António, e a segunda, que terá início posteriormente, de eletrificação do troço entre Tunes e Lagos”.

O troço entre Tunes e Faro já está equipado com sistema de tração elétrica, o que permite ter comboios rápidos da capital algarvia para o norte do país, com os serviços Alfa Pendular e Intercidades da CP.

“A eletrificação completa da Linha do Algarve, na totalidade dos seus 140 quilómetros de extensão, irá assegurar importantes benefícios ao nível da segurança, eficiência, qualidade de serviço e sustentabilidade ambiental”, explica a IP.

Desde logo “permitirá a utilização de composições mais modernas, confortáveis e rápidas, reduzindo o tempo de percurso entre Lagos e Vila Real de Santo António em 25 minutos”, além de que “o reforço da capacidade de operação possibilitará o reforço do número de circulações ao dispor dos utilizadores, beneficiando fortemente a mobilidade no arco metropolitano do Algarve”.

Os edifícios das estações e apeadeiros serão renovados com instalação de sistemas de áudio-informação e substituição das colunas de iluminação das plataformas de passageiros.

“A infraestrutura será dotada de novos sistemas de sinalização e telecomunicações, melhorando as condições de operação e segurança da circulação ferroviária”, diz a IP, adiantando que serão requalificadas a passagem de peões existente na passagem de nível em Boliqueime e a passagem de peões existente em Almancil, ao mesmo tempo que será suprimida a passagem de nível localizada junto à estação de Loulé, sendo construída uma passagem superior "como alternativa mais segura e eficiente para o atravessamento rodoviário".

Os 80 milhões que serão gastos na eletrificação de toda a linha do Algarve têm comparticipação da União Europeia através do Compete2020, e englobam o desenvolvimento de estudos e projetos, a execução das duas empreitadas de eletrificação, a construção de uma subestação de tração elétrica em Olhão, a ampliação da subestação de tração elétrica de Tunes, a execução de duas empreitadas de conceção/execução para remodelação do sistema de energia das salas técnicas e reformulação de passagens de nível (uma no Troço Faro/Vila Real de Santo António e outra no Troço Tunes/Lagos) e a execução de uma empreitada de trabalhos associados aos sistemas de telecomunicações ferroviárias.

Ligação do Algarve a Sevilha é prioridade, diz o ministro das Infraestruturas

Presente na cerimónia de assinatura do contrato de consignação desta obra, o ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou que a ligação ferroviária entre Vila Real de Santo António e a cidade espanhola de Huelva, e depois a Sevilha, está no "topo das prioridades" do Governo.

Pedro Nuno Santos deixou esta garantia em Vila Real de Santo António, ao discursar na cerimónia de assinatura do contrato de consignação da obra de eletrificação da linha ferroviária do Algarve entre essa cidade e Faro.

"Há dois anos, pouco se falava da ligação a Sevilha. Os algarvios nunca se esqueceram dela, mas a verdade é que, nos últimos tempos, ela ganhou uma nova centralidade, porque cada vez que nós falamos com espanhóis das ligações a Espanha, no topo das nossas prioridades está a ligação de Vila Real de Santo António a Huelva/Sevilha", afirmou Pedro Nuno Santos.

O ministro considerou que esta é uma ligação "muito importante" para Portugal, porque atualmente há "uma linha ferroviária contínua desde a Hungria até Huelva" e à qual faltam cerca de 50 quilómetros, em território espanhol, para poder chegar à fronteira com Portugal, em Castro Marim ou Vila Real de Santo António.

Pedro Nuno Santos reconheceu que "é difícil compreender" como "uma linha ferroviária que vem da Hungria atravessa Itália, atravessa França e atravessa Espanha, vai até Sevilha, que é a quarta maior cidade de Espanha, e para em Huelva", ficando depois "dezenas de quilómetros até à fronteira sem uma linha ferroviária".

"Já existiu, Espanha levantou os carris, até agora os espanhóis não nos disseram que não - e tenho de ter muito cuidado com o que digo porque são sempre questões diplomáticas e a nossa relação com o Governo espanhol é ótima -, e embora nunca nos tenham dito que não, não está no topo das suas prioridades", acrescentou.

Por isso, o governante admitiu que "esta é uma batalha" que "todos terão de travar", numa referência às entidades do Algarve, ao Governo central e à Região Autónoma da Andaluzia, que "deseja esta ligação", frisou.

"A partir do momento em que tivermos uma ligação que já vem do centro da Europa e puder ligar ao Algarve, e com o número crescente de turistas e passageiros que escolhem de forma crescente a ferrovia como meio de transporte, dá para perceber obviamente os ganhos que o Algarve terá se nós conseguirmos completar aquela falha que ainda temos entre Huelva e Vila Real de Santo António", disse, sublinhando que este foi um dos assuntos abordados com as autoridades espanholas na Cimeira Ibérica que se realizou na semana passada, em Trujillo, Espanha.

O ministro destacou também a importância para o ambiente e para economia das famílias da eletrificação da linha do Algarve entre Vila Real de Santo António e Faro, que deverá estar concluída em outubro de 2023.