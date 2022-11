Web Summit: SIBS disponibiliza meio de pagamento mais rápido

Além das tradicionais ferramentas de pagamentos, os participantes da edição de Web Summit 2021, vão poder usufruir de uma experiência de compra inovadora disponbilizada pela SIBS, no evento Web Summit, que arrancou esta segunda-feira.

Vão poder pagar com o QR Code Express. “Através desta

funcionalidade do MB WAY, o utilizador apenas necessita de ler o QR Code MB WAY disponibilizado no produto apresentado pelo comerciante e proceder à compra automaticamente, sem filas e sem complicações, para uma compra express”, refere a SIBS em comunicado. E explica as vantagens. Desta forma o cliente pode não só pagar de forma mais rápida como ficar com mais tempo para visitar o evento.

Para Madalena Cadcais Tomé, presidente executiva da SIBS “é muito bom podermos regressar aos eventos físicos, com cautelas claro, e colocar novamente à disposição dos participantes desta grande feira tecnológica as soluções

de pagamento SIBS que, especialmente neste contexto atual, são imprescindíveis para efetuar compras no recinto de forma totalmente segura, muito simples e conveniente”, afirma.

E reforça a ideia de que “nesta edição, os participantes vão também poder experimentar a última novidade MB WAY – o pagamento com QR Code Express, podendo assim comprar de uma forma única e super rápida, sem filas”.

A participação da SIBS no evento decorre de uma parceria firmada com a Web Summit. Em comunicado a SIBS recorda que na última edição presencial, em 2019, “foram efetuadas no

recinto da Web Summit 55,1 mil compras, com um consumo médio diário de 13,8 euros. Deste total, 22,4% foram compras efetuadas por portugueses e 77,6% com cartões emitidos em países estrangeiros”.