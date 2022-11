Para poderem dar desconto nos combustíveis, postos devem registar-se a partir desta segunda-feira

Os postos de abastecimento de combustíveis portugueses podem, a partir desta segunda-feira, 1 de novembro, começar a registar-se na plataforma IVAucher, avança o ministério das Finanças em comunicado. Da mesma forma, os consumidores podem inscrever-se para que a partir de 10 de novembro possam utilizar o desconto AUTOvoucher.

Esta modalidade é inspirada no IVAucher, que incentivou os contribuintes a consumir nos sectores mais afetados pela pandemia, para depois recuperarem o IVA acumulado ao fazerem novas compras.

O AUTOvoucher surge num âmbito diferente — aumento significativo dos combustíveis — e, segundo as Finanças, visa “ajudar os cidadãos e as famílias a fazer face ao aumento do preço dos combustíveis”. A forte contestação fez com que o Governo avançasse com uma medida que atenuasse essa subida não só nos orçamentos das famílias como nos das empresas.

No comunicado enviado às redações pode ler-se: “O Governo decidiu atribuir um desconto de 10 cêntimos por litro, num total de 50 litros/mês, nos consumos em postos de abastecimento de combustíveis, entre novembro de 2021 e março de 2022”. O documento refere que o mesmo será “operacionalizado através da plataforma IVAucher. Após um consumo num posto de abastecimento de combustíveis aderente, o desconto será reembolsado na conta bancária do contribuinte, no prazo máximo de dois dias úteis”.

Explica ainda que se o patamar máximo — 50 litros por mês — não for gasto, “o valor não utilizado num determinado mês transita para os meses seguintes”. E exemplifica: “Se num determinado mês o contribuinte não gastar os seus 10 cêntimos por litro, num total de 50 litros, esse valor acumula e pode ser utilizado no futuro”.

Como vai funcionar?

O Executivo esclarece: “As associações representativas das empresas do sector abrangido colaborarão com o Governo e a entidade operadora do sistema — SaltPay — no sentido de apoiar os mais de 3200 postos de combustíveis a registarem-se no site IVAucher a partir de 1 novembro de 2021”.

Sem a adesão de uma maioria significativa dos postos de abstecimento, o programa terá mais dificuldade em atingir o êxito. Não há certezas de quantos postos vão registar-se, mas o Governo “está confiante de que a generalidade dos postos de combustíveis irá permitir aos seus clientes a utilização do desconto AUTOvoucher”.

Como no IVAucher da restauração, alojamento e cultura, os estabelecimentos aderentes terão um selo a atestar a adesão, para que os consumidores possam saber que se abastarecerem ali, terão o desconto.

As Finanças recordam ainda que “os consumidores que já estavam registados no programa IVAucher estão automaticamente elegíveis para usufruir do AUTOvoucher e os restantes podem registar-se na plataforma IVAucher a qualquer momento”. Os dados a introduzir são os mesmos: número de contribuinte (NIF) e telemóvel. A SaltPay, que gere este programa, e os postos de abastecimento, que dão o número dos terminais de pagamento, farão chegar o desconto à conta bancária dos consumidores.