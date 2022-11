Saídas tramam lucros do BCP e Santander. Novobanco consolida ganhos

Nos primeiros nove meses do ano, os bancos que já apresentaram as contas — Santander, BCP e Novobanco — continuam a somar lucros, num total de €385,5 milhões. Mas as tendências são divergentes. Os dois primeiros reportaram descidas nos resultados. Já o Novobanco, que esta semana tem uma nova cara, lucrou €154 milhões, um marco positivo face aos prejuízos continuados apresentados desde que passou de BES a Novo Banco — banco de transição — e após a venda de 75% do capital aos norte-americanos da Lone Star.

No caso deste banco, liderado por António Ramalho, e tendo em conta o seu pesado histórico, são boas notícias para o país agora mergulhado num impasse devido ao chumbo do Orçamento do Estado para 2022 e da possível marcação de eleições legislativas antecipadas.