PSD lança livro com propostas de reforma fiscal

Mais de três dezenas de especialistas em fiscalidade aceitaram o desafio do PSD e avançaram com propostas para uma reforma fiscal do século XXI. As ideias estão compiladas num livro, a ser lançado em formato digital a 17 de novembro, seguido de um debate que terá Manuela Ferreira Leite como cabeça de cartaz.

Além de alargado, o leque de fiscalistas que acedeu ao repto do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD é diversificado. Estão lá académicos reputados (como Casalta Nabais, António Martins, Glória Teixeira), antigos altos quadros da Autoridade Tributária (António Brigas Afonso, Jesuíno Martins, Manuel Faustino), conceituados especialistas (Clotilde Palma, Paula Rosado Pereira), além de advogados e consultores. A equipa de Rui Rio angariou também contributos de dois antigos secretários de Estado do PS — Carlos Lobo e Rogério Fernandes Ferreira —, mas sem que se possa daqui retirar grande mensagem política: “Só significa que procurámos contributos abrangentes e que há especialistas com grande qualidade em quadrantes diferentes do PSD”, responde Joaquim Miranda Sarmento, presidente do CEN.