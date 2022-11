Autarquias pagam €75 milhões para funcionários terem ADSE

Em 2014, na sequência da intervenção da troika, a ADSE tornou-se autossuficiente. Para isso, aos funcionários do Estado foi imposto um desconto de 3,5% no salário ou na pensão — valores brutos e que in­cluem os subsídios de férias e de Natal — para pagar o acesso ao subsistema público de saúde. A administração central ficou desonerada e a ADSE tem tido generosos saldos positivos (ver números).

Porém, não foi nesse momento, nem nos anos seguintes, que o subsistema deixou de ter financiamento público. A administração local, todos os anos, envia para os cofres da ADSE uma média de €40 milhões por conta dos cuidados de saúde prestados aos funcio­nários municipais via regime convencionado da ADSE (em que existe um protocolo com o prestador hospitalar privado). Aos municípios cabe também pagar aos trabalhadores as despesas que estes suportam no regime livre da ADSE (o beneficiário assume a totalidade da fatura e tem direito ao reembolso de parte do valor). Estima-se que este custo anual ascenda a cerca de €35 milhões. Ou seja, estamos a falar de cerca de €75 milhões por ano a cargo das câmaras. Somado a isto, ao subsistema público de saúde é entregue o desconto de 3,5% por cada um dos beneficiários municipais, bem como uma quotização anual de €1,25 por titular inscrito e por cada familiar.