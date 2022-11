Se alterarem os acordos com a União Europeia terão gás mais barato, diz Rússia à Moldávia

Chegou a Quixinau, capital da Moldávia, uma proposta que as autoridades moldavas dificilmente podem recusar: a Gazprom, empresa estatal russa de gás, predispôs-se a baixar o preço do gás em troca de o país adiar a implementação da liberalização do mercado do gás, de acordo com as regras da União Europeia (UE), noticia esta quarta-feira o "Financial Times".

A Gazprom também sugeriu a membros do governo moldavo que o país retificasse o acordo celebrado com a UE de Comércio Livre Abrangente e Aprofundado, que garante ao país a inclusão de diversos setores no Mercado Único Europeu.

Às portas de um Inverno que pode ser rigoroso, e num contexto de subida dos preços, o país declarou estado de emergência perante uma crise que se pode agravar ainda mais sem reforço dos fornecimentos.

Segundo o jornal britânico, a Moldávia está neste momento a tentar assegurar fornecimentos de gás para o Inverno depois de a Gazprom ter diminuído o fornecimento de gás em um terço e duplicado os preços na sua subsidiária, a Moldovagaz, aproveitando o fim de um contrato de longo-prazo .

Natalia Gavrilita, eleita em julho como primeira-ministra moldava depois do seu partido pró-UE ter ganho com maioria absoluta, irá a Bruxelas na quinta-feira negociar financiamentos e empréstimos com a Comissão - que, por sua vez, apelou a que o país não assinasse acordos de longo-prazo com Moscovo.

Entretanto, chegaram na terça-feira os primeiros fornecimentos de gás de fora da Rússia, com a Polónia a vender um milhão de metros cúbicos de gás à Moldávia através da Ucrânia, o primeiro leilão de teste realizado pelo país.