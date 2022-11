Lucro da Iberdrola nos primeiros nove meses do ano recua 10%

A espanhola Iberdrola registou um lucro de 2,41 mil milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, menos 10,2% do que em igual período do ano passado, informou a empresa em comunicado ao mercado.

As receitas totais da elétrica espanhola subiram 15,4% no período de janeiro a setembro, para 27,99 mil milhões de euros, e o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) avançou 10,7%, para 8,16 mil milhões de euros, informou a Iberdrola.

No entanto, o grupo acabou por registar um conjunto de outros efeitos que fizeram recuar o resultado líquido face ao ano passado, incluindo impactos fiscais não recorrentes em Espanha e no Reino Unido.

Excluindo os efeitos extraordinários, o resultado ajustado da Iberdrola até setembro foi de 2,69 mil milhões de euros, mais 5,2% do que no ano passado.

Parte do complexo hidroelétrico do Tâmega já está operacional

A Iberdrola informa no seu relatório trimestral que uma das três centrais que compõem o complexo hidroelétrico do Tâmega, em Portugal, já entrou em operação no terceiro trimestre. Trata-se da central de Gouvães, com 800 megawatts (MW).

Segundo a Iberdrola, as outras duas centrais do complexo, nomeadamente Daivões e Alto Tâmega, ficam prontas em dezembro deste ano.

"No aproveitamento de Daivões (118 MW), na central, a construção civil está terminada, e está-se a avançar na montagem mecânica e elétrica dos três grupos [geradores], os dois principais e o de caudal ecológico", explica a Iberdrola.

No aproveitamento do Alto Tâmega (160 MW) prossegue também a construção e montagem dos equipamentos.