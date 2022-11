Défice e dívida pública recuam em cadeia na zona euro e UE no segundo trimestre

Os défices orçamentais da zona euro e da União Europeia (UE) recuaram, entre abril e junho, pelo terceiro trimestre consecutivo face ao trimestre anterior, fixando-se em 6,9% e 6,3% do Produto Interno Bruto (PIB), respetivamente, segundo os dados do Eurostat divulgados esta sexta-feira. Também a dívida pública apresentou um recuo face ao primeiro trimestre do ano, mas ainda acima do último trimestre de 2020.

No segundo trimestre, o défice orçamental da zona euro foi de 6,9% do (PIB), um recuo face ao de 7,1% do período anterior, mas muito acima dos 0,4% do PIB do trimestre homólogo. Na UE, o défice orçamental foi de 6,3% do PIB, abaixo dos 6,6% dos primeiros três meses do ano, mas muito superior ao homólogo (0,3%).

De acordo com os dados do gabinete estatístico europeu, no segundo trimestre de 2021, a maioria dos Estados-membros registou um défice orçamental, à exceção do Luxemburgo e da Dinamarca que registaram excedentes orçamentais de, respetivamente, 3,6% e 0,4% do PIB.

A França (9,6% do PIB), a Hungria (8,5%) e a Espanha (7,3%) apresentaram os valores dos défices mais elevados.

Portugal registou, entre abril e junho, um valor do défice de 4,5% do PIB (o 13º mais alto), um recuo de 0,3 pontos percentuais face ao primeiro trimestre, mas muito acima dos -0,9 do período homólogo.

Dívida pública também desce na UE e na zona euro

Também a dívida pública apresentou um recuo, entre abril e junho, face ao primeiro trimestre do ano. Segundo o gabinete de estatística europeu, o rácio da dívida pública em relação ao PIB na zona euro fixou-se em 98,3% e na UE nos 90,9%. No primeiro trimestre de 2021 o rácio situava-se nos 100% na zona euro e nos 92,4% na UE. Porém, os valores continuam acima do final do ano passado.

"Tanto na zona euro como na UE, a diminuição do rácio da dívida pública em relação ao PIB no final do segundo trimestre deveu-se à recuperação do PIB, enquanto a dívida continuou a aumentar devido às necessidades de financiamento das medidas políticas adotadas para mitigar o impacto económico e social da pandemia do coronavírus", lê-se no documento divulgado esta sexta-feira.

A nível homólogo, o rácio da dívida pública em relação ao PIB aumentou no terceiro trimestre tanto na zona euro (de 94,4% para 98,3%) como na UE (de 87,2% para 90,9%).

O Eurostat indica ainda que "no final do segundo trimestre de 2021, os títulos de dívida representavam 82,7% da zona euro e 82,4% da dívida das administrações públicas da UE. Os empréstimos representavam 14,1% e 14,5% respetivamente e a moeda e os depósitos representavam 3,2% da área do euro e 3% da dívida pública da UE".

Por país, os rácios mais elevados da dívida pública em relação ao PIB no período em análise foram registados na Grécia (207,2%), Itália (156,3%), Portugal (135,4%), Espanha (122,8%), França (114,6%), Bélgica (113,7%) e Chipre (112,0%). No sentido inverso, os mais baixos foram registados na Estónia (19,6%), Bulgária (24,7%) e Luxemburgo (26,2%).

Analisando apenas Portugal, o rácio da dívida pública em relação ao PIB diminuiu 3,7 pontos percentuais face ao primeiro trimestre do ano, mas aumentou 9,1 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior.