Suspensão das ações da Evergrande leva Hong Kong a atingir máximo histórico de ações congeladas

A suspensão prolongada das ações da Evergrande empurrou o valor das ações congeladas em Hong Kong para um máximo histórico: 61 mil milhões de dólares (aproximadamente 52,4 mil milhões de euros), noticia o "Financial Times".

As ações do gigante imobiliário foram suspensas há mais de duas semanas, a 4 de outubro, por se aguardar um anúncio da empresa com "informação privilegiada sobre uma grande transação". O anúncio ainda não chegou e não foram feitas novas declarações sobre as gigantes dívidas da Evergrande, que totalizam quase 260 mil milhões de euros.

Mas a suspensão das ações não afeta só a empresa, mas sim toda a bolsa de Hong Kong. Segundo os dados da Refinitiv, empresa que analisa dados do mercado financeiro, citados pelo jornal, as ações suspensas em Hong Kong chegaram aos 61 mil milhões de dólares, o valor mais alto de sempre e um enorme aumento face aos 3,9 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros) no final de 2020.

As regras da bolsa de Hong Kong indicam que qualquer suspensão "deve ser pelo período mais curto possível", no entanto são já cerca de 140 as cotadas com ações congeladas, segundo os dados da Refinitiv, ou seja 6% do total do mercado. Apesar de ser necessário rapidez, uma suspensão em Hong Kong pode durar até 18 meses antes de uma empresa correr o risco de ser excluída da bolsa, o triplo do tempo da bolsa de Londres, por exemplo.

Segundo Nigel Stevenson, analista da GMT Research sediado em Hong Kong, "seria fácil deduzir que a Evergrande está a utilizar a suspensão por razões táticas para evitar comunicar com investidores".

Uma empresa pode solicitar a suspensão da negociação das suas ações por várias razões, como ser sujeita a uma oferta pública de aquisição ou se estiver a entrar em liquidação. A bolsa pode suspender separadamente a negociação se detetar movimentos invulgares nas ações de uma empresa.