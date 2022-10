Goldman Sachs prevê lucros de 160 milhões de euros para a EDP Renováveis até setembro

O Goldman Sachs prevê que a EDP Renováveis termine os nove primeiros meses do ano com lucros de 160 milhões de euros, lê-se numa nota de análise divulgada pelo banco de investimento. Nos primeiros nove meses do ano passado a empresa alcançou um lucro de 319 milhões de euros.

A projeção de resultados inclui cerca de 100 milhões de euros que a empresa deverá encaixar com operações de rotação de ativos. O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) deverá situar-se nos 940 milhões de euros, 10% abaixo do resultado obtido no mesmo período do ano anterior.

A projeção para a dívida líquida ao longo deste mesmo período é de 3,3 mil milhões de euros.

Caso estes números se confirmem, a empresa de energias limpas do grupo EDP estará no bom caminho para atingir um EBITDA de 1,2 mil milhões de euros no acumulado do ano e um lucro de 249 milhões de euros, afirmam os analistas que assinam a nota de investimento.

Feita esta análise, o Goldman Sachs vê um potencial de valorização nas ações da EDP Renováveis de 35,6% nos próximos 12 meses, passando dos atuais 21,76 euros para os 29,50 euros por ação.

Olhando mais para a frente, a mesma casa de investimento estima que o EBITDA, que deverá cair de 1.655 milhões de euros em 2020 para 1.207 milhões em 2021, deverá recuperar para os 1.380 milhões em 2022 e atingir os 1.594 milhões em 2023.

A EDP Renováveis apresentará ao mercado os seus resultados do terceiro trimestre a 3 de novembro.