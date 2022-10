Fundo de capital de risco Indico e Google apostam em seis novas "startups"

A Indico Capital Partners e a Google anunciaram esta quarta-feira as seis "startups" que irão entrar na edição de 2021 do programa de aceleração: Art Curator Grid, Bam&Boo, Bildia, Gorodata, Planless e Spotlite irão receber 100 mil euros cada de investimento do fundo de capital de risco português num investimento pré-semente.

As seis empresas irão receber, nas instalações da Indico, durante 12 meses, "apoio personalizado em estratégia, contratação de talento, prática de pitching [apresentações], growth hacking [soluções para crescer], e apoio na angariação de mais capital", segundo comunicado das entidades.

Além disso, irão poder apresentar durante o próximo ano os seus projetos a investidores, parceiros e outros fundadores de empresas, depois de os participantes da edição de 2020 terem angariado, no conjunto, 3,7 milhões de euros em fundos adicionais junto de investidores nacionais e internacionais.

À edição de 2021 deste programa conjunto da Indico e da iniciativa Google For Startups concorreram 177 empresas, face a 140 na edição do ano passado. O programa já investiu 687 mil euros em 20 empresas desde 2019.

Uma das novas empresas em questão é a Art Curator Grid, uma plataforma para tokens não-fungíveis, ou NFT, "onde os artistas e os curadores de arte podem monetizar e financiar os seus projetos artísticos com mais de 800 curadores de arte nesta rede social com base na blockchain", refere o comunicado.

A empresa, que já captou 400 mil euros em financiamento, conta com Alexandre Farto, mais conhecido pelo nome artístico Vhils, como acionista, e é liderada pela curadora Pauline Foessel, da galeria Underdogs, de Lisboa.

A Bam&Boo é uma marca de produtos sustentáveis de cuidado pessoal e de beleza vendida através da Internet. Já comercializa em 60 países e angariou 70 mil euros junto de investidores.

A terceira é a Bildia, uma "plataforma de software integrado para otimizar a aquisição de serviços e produtos na indústria da construção civil, reduzindo o tempo e o custo de planear e executar trabalhos na construção civil", segundo o comunicado. Angariou 300 mil euros de investidores como o fundo alemão APX e o espanhol Encomenda Smart Capital.

A Gorodata, a quarta empresa escolhida, é uma plataforma co-fundada por Elizabeth Cruz, dirigida aos fornecedores de diversas indústrias, que recorre a inteligência artificial para detetar, através de dados na Internet, "sinais de compras potenciais de produtos e serviços por grandes empresas". Angariou 375 mil euros junto da Athos Capital, Enzo Ventures e da NCA.

As últimas duas empresas são a Planless, plataforma que planeia automaticamente trabalho de equipa através de inteligência artificial, já com 300 mil euros de fundos como a Altair, entre outros; e a Spotlite, um sistema de monitorização de infraestrutura com base em imagens de satélite, que recebeu 100 mil euros da Portugal Ventures.