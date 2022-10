Desemprego registado desce pelo sexto mês consecutivo. Centros de emprego tinham 359 mil inscritos em setembro

Em setembro estavam inscritos nos centros de emprego nacionais 359.148 desempregados, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), na habitual síntese mensal do desemprego registado. O número traduz a sexta descida consecutiva do desemprego registado no país, tanto em cadeia como na variação homóloga. Ofertas de emprego e colocações também aumentaram no último mês.

"O total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2020 (-51 026 ; -12,4%) e inferior face ao mês anterior(-9 256 ; -2,5%)", sinaliza o IEFP nos dados divulgados esta quarta-feira.

Numa nota enviada às redações, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sinaliza mesmo que "esta é a maior redução do desemprego registado em setembro (face ao mês anterior) desde, pelo menos, 1989".

Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2020, na variação absoluta, terá contribuído o grupo dos que estão inscritos há menos de um ano (-82.029), já que, em sentido inverso, o instituto contabiliza um aumento no desemprego entre os indivíduos que permanecem inscritos há um ano e mais (+31.003).

Algarve regista a descida mais pronunciada no desemprego

Considerando a distribuição regional dos dados, em setembro, o desemprego registado no país recuou em termos homólogos, ou seja, comparando com o mesmo mês de 2020, em todas as regiões.

O destaque vai, no entanto, para o Algarve, que regista a descida mais pronunciada, menos 23,4%, e o Alentejo, que tinha em setembro menos 18% de desempregados inscritos nos centros de emprego locais do que no mesmo mês do ano passado.

Na comparação em cadeia, tendo como referência o mês de agosto (tipicamente impactado pelos efeitos da sazonalidade), à exceção do Alentejo, com uma variação positiva de 0,9% pontos percentuais, todas as regiões do país apresentam decréscimos no desemprego.

Em termos setoriais, o desemprego registado desce em praticamente todos os setores. O setor do alojamento, restauração e similares protagoniza a descida homóloga mais significativa: - 22,8%. Segue-se a indústria do couro e produtos do couro, com uma descida homóloga de 22,7%, e o fabrico do equipamento informático, elétrico, máquinas e equipamentos (-21,8%) e a indústria do vestuário(-21,8%).

No que respeita à atividade económica de origem do desemprego, o IEFP sinaliza que dos 304.167 desempregados que em setembro estavam inscritos como candidatos a novo emprego, "73,4% tinham trabalhado em atividades do sector dos “serviços”, com destaque para as “atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio” (que representam 30,2% do total); 19,9% eram provenientes do sector “secundário”, com particular relevo para a “construção” (com um peso relativo de em relação ao 6,1%); ao sector “agrícola” pertenciam 3,9% dos desempregados".

Novos inscritos aumentam entre agosto e setembro

O desemprego diminuiu, face ao homólogo de 2020, em todos os grandes setores, da agricultura (-11,5%), ao sector secundário" (-17,6%) e terciário (-13,0%). E ao longo do mês inscreveram-se nos serviços públicos de emprego 48.966 desempregados, menos 5.803 (-10,6%) do que no mês homólogo, mas ainda assim mais 12.529 (34,4%) do que em agosto.

Ao longo do mês, os centros de emprego registaram 14.415 novas ofertas de emprego, um aumento homólogo de 22,1% e de 30,5% em cadeia. As atividades económicas com maior expressão nas ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês (no continente) foram as seguintes: as atividades imobiliárias, o alojamento e restauração e o comércio.

As colocações realizadas (8.911) também aumentaram 8,1% e 40,5%, em termos homólogos e em cadeia.