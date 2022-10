PSI-20 abre no "verde" num início de sessão morno na Europa

O PSI-20 abriu a sessão desta terça-feira a negociar em alta, a subir 0,21% para os 5631,03 pontos. Na Europa, a tendência é maioritariamente positiva, com o índice pan-europeu Stoxx 600 a crescer 0,15% há momentos.

A Pharol liderava os ganhos há momentos e crescia 4,75% para os 0,097 euros. Contudo, as grandes locomotivas do principal índice português eram, esta manhã, a EDP, a Sonae e a Navigator. A energética liderada por Miguel Stilwell crescia 0,96% para os 4,732 euros, a retalhista avançava 0,79% para os 0,9585 euros, e a produtora de pasta de papel apreciava 0,52% para os 3,078 euros.

Três cotadas apresentavam perdas, com a Novabase (-4,18% para os 4,58 euros) a liderar as depreciações. Os CTT perdiam 0,2% para os 5,11% e o BCP recuava 0,07% para os 0,1529 euros.

O sentimento positivo dos investidores na abertura está a ser temperado por dados macroeconómicos mornos, como o que revelou um abrandamento do crescimento chinês, e pela expectativa de um aumento das taxas de juro do Banco de Inglaterra, numa altura em que a inflação acelera em diversos países do Velho Continente.