Japão aposta forte (através de subsídios) nos semicondutores

O Japão está a tomar medidas para revitalizar o setor dos chips, alinhando esta indústria, essencial para inúmeros elementos da vida contemporânea, com as necessidades dos Estados Unidos e da China. De outra forma, a indústria dos semicondutores no país estará condenada à "irrelevância", disse ao "Financial Times" o ministro japonês para a segurança económica, um cargo criado pelo novo primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, com poderes em áreas como o comércio internacional e comunicações.

A medida visa resolver um problema que o governo nipónico considera histórico no país: a incapacidade de saber que indústrias deve fomentar para continuar relevante na cena mundial, mantendo-se inserido em cadeias logísticas fortes.

“A questão é saber como poderemos estabelecer áreas nas quais possamos destacar-nos de forma que a comunidade internacional não consiga sobreviver sem o Japão", disse ao jornal britânico o ministro, Takayuki Kobayashi. O governo nipónico acionou mesmo os alarmes, organizando empresas e indústrias por escalões de importância para a economia do país e sopesando ajudas às empresas como subsídios.

"O primeiro passo", nas palavras do ministro, desta estratégia, fruto de um grande investimento através de subsídios, foi o anúncio da construção de uma nova fábrica da maior produtora de chips do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, no Japão.