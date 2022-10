Imobiliário. Ocupação no mercado de escritórios recua face a 2020 em Lisboa e Porto

Os mercados de escritórios de Lisboa e Porto ainda estão aquém dos números pré-pandemia, com quedas acumuladas de ocupação de 21% e 20% entre janeiro e setembro face ao período homólogo, segundo dados da consultora imobiliária Savills divulgados esta terça-feira, com base na recolha das transações das consultoras imobiliárias nacionais.

Em Lisboa, a ocupação total do mercado de escritórios alcançou até setembro os 80.600 metros quadrados (m2) e a consultora prevê que possa chegar aos 120 mil metros quadrados. Foram realizadas 93 operações, o dobro das de 2020 no mesmo período e menos uma face a 2019.

O indicador de volume de absorção, ou o espaço ocupado através de diferentes operações imobiliárias como venda ou arrendamento, foi liderado, na capital, pelo Parque das Nações, com 23.233 m2.

A Zona Histórica e Beira Rio, entretanto, cresceu 534% no volume de absorção face ao ano passado "devido à transação da Evolution Gaming que ocupou o edifício Atelier na totalidade, com cerca de 1.522 m2", segundo a Savills.

Boavista mais dinâmica no Porto

Na Invicta, as transações realizadas no central business district (CBD) da Boavista representaram mais de metade das operações no mercado de escritórios em setembro, o que ajudou a baixar a diferença de 2021 face a 2020 dos 27% para os 20%, realça a consultora. A área contratada, em média, foi de 762 m2, inferior à de 2020, que se fixou nos 1.120 m2.

Contudo, apesar do volume de absorção ter ficado aquém do ano anterior, o número de transações entre janeiro e setembro foi superior este ano, com 40 em 2021, face a 34 no período homólogo de 2020.