Gabriel Bernardino quer dotar a CMVM de mais recursos e tornar mercado de capitais mais acessível a PME 

Gabriel Bernardino, que esteve 22 anos no supervisor português dos seguros e 10 anos à frente da autoridade europeia dos seguros (EIOPA), disse esta terça-feira aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças que os são muitos os desafios e que esta audiência "é a minha primeira vez na casa da democracia portuguesa".

Entre e os pilares que norteiam a sua ida para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM) estão, entre outras ambições, catalisar mudanças e inovações que contribuam para a promoção do mercado de capitais, promover, desenvolver e implementar uma estratégia de supervisão tendo em conta o risco, mantendo ao mesmo tempo a credibilidade e transparência do sistema financeiro.

Na sua intervenção inicial, Gabriel Bernardino considerou ainda que "a supervisão deve ser proporcional, preventiva e conclusiva", para evitar males maiores. Deixa também um recado: "É urgente dotar a CMVM de recursos e eliminar alguns constrangimentos à sua gestão", diz o próximo presidente, embora quanto aos constrangimentos não desenvolva a matéria e também ninguém o tivesse questionado.

Na audiência desta terça-feira ficou também a saber-se que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) já deu parecer adequado: além da apreciação muito positiva, fez também saber que não há qualquer incompatibilidade para exercer o cargo.

Quinta-feira será a vez de o relator e deputado Duarte Teixeira, do PSD, escrever o parecer sobre a audição - que será discutido e analisado e votado nesse mesmo dia.

Maior coordenação entre supervisores

A importância de uma supervisão coordenada entre banca, seguros e mercado de capitais, a construção de soluções internacionais e um maior reforço da capitalização do tecido empresarial são alguns dos temas lançados por Gabriel Bernardino, para o qual "o custo de prevenir é incomensuravelmente melhor do que o custo de reparar". Por isso a importância de um trabalho coordenado dos supervisores.

Em resposta aos deputados disse ainda que "as autoridades de supervisão modernas precisam de acompanhar a evolução dos tempos e ter consciência de que a evolução do mercado de capitais é mais dinâmica". Por isso é importante ter estratégias e apostas na atração dos investidores e na "desmistificação do acesso ao mercado".

E dá uma nota: "temos um histórico enviesamento do financiamento das empresas através do sector bancário, mas havendo um equilíbrio não estamos dependentes de um único sector", referindo-se à capitalização das empresas através do mercado de capitais.

Um dos temas que lhe tem merecido especial atenção é a poupança. E sobre este também disse: "Temos de trabalhar em conjunto para haver mais poupança canalizada para o mercado de capitais a longo prazo". E explica: "A longo prazo, porque o mercado é volátil e só o investimento a longo prazo permite obter mais rendimentos para os aforradores, numa perspetiva de complemento de reforma".

Disse ainda que não há mecanismo infalíveis e que muitas vezes a "base do problema está na má governação e na má supervisão, daí a importância da supervisão preventiva, e é preciso ter capacidade para atuar nestas matérias".

Quantos aos receios de realidades como as criptomoedas, atesta que "há realidades que não podemos proibir". "É impossível proibir a criptomoeda", respondia a um deputado. "O que podemos fazer", prosseguiu, "é perceber o que fazer em termos de supervisão e informação aos investidores". Ou seja, remata: "Ter mais pedagogia".