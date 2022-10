Reprivatização da Efacec em risco. Empresa espera prejuízos de €20 milhões em 2021

Na última semana, a empresa liderada por Ângelo Ramalho reuniu com os candidatos à reprivatização, a Sodécia e a DST, no âmbito da terceira fase de negociação do processo, e comunicou que espera um EBITDA (resultado operacional antes do impacto de juros, impostos, depreciações e amortizações) de cerca de 20 milhões de euros negativos, segundo avança o jornal online "Eco".

Além do prejuízo de 20 milhões de euros, a dívida bruta deverá atingir os 190 milhões, a faturação deverá cair para cerca de 240 milhões (menos 50 milhões do que o estimado inicialmente) e as dívidas vencidas a fornecedores já rondam os 80 milhões.

Com estes valores a reprivatização está em risco e pode mesmo ser atirada para 2022. Assim, há novas dificuldades à vista: o pagamento de salários nos próximos meses.

Segundo o jornal online, a Efacec está a tentar arranjar financiamento de cerca de 40 milhões de euros, numa ronda de negociação de garantias bancárias que permitam libertar "retenções" de clientes e assim ter fundos para o pagamento de salários. A solução é esperada até ao final deste mês.