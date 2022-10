Supervisão. Que garantia dá um relatório de auditoria que custou €510? E um de €28?

Uma instituição de crédito em Portugal contratou uma auditora e, por cada relatório feito, gastou, em média, um máximo de €617 mil. No caso de uma empresa cotada, esse montante médio chegou a subir a €1,1 milhões, mas também desceu aos €510 noutros exemplos. Porém, no caso de fundos de investimento, o honorário pago por relatório oscilou, em termos médios, entre os €28 mil e os €28.

Os números são calculados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), estão expostos no relatório sobre a atividade de auditoria 2020/2021, que foi recentemente publicado, e motivam uma preocupação ao regulador: estarão o dever de independência profissional e a qualidade do trabalho garantidos quando o preço por trabalho é tão baixo?