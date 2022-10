“Não está prevista neste Orçamento do Estado qualquer transferência para o Novo Banco”, garantiu João Leão na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2022, no dia 12 de outubro.

O ministro das Finanças foi perentório: nem há empréstimo do Estado, como ocorreu entre 2018 e 2020, nem da banca, como aconteceu em 2021, devido ao bloqueio do Parlamento.