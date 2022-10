Interesse na construção para arrendamento está a esmorecer

A construção para arrendamento, segmento que ocupa o segundo lugar no investimento a nível europeu, a seguir aos escritórios, começa a despertar a atenção dos promotores imobiliários em Portugal. Porém, um enquadramento pouco favorável conjugado com o aumento dos custos de construção nem sempre permitem fechar a equação entre a construção nova e um preço atrativo para a colocar no mercado de arrendamento.

Depois de um pico de entusiasmo no início da pandemia, com 15% dos promotores imobiliários a considerarem “muito interessante” investir na construção para arrendamento, são agora 3% os que põem este sector no topo das expectativas para o último trimestre do ano (ver gráfico). Os dados constam do Portuguese Property Markets Survey, da Confidencial Imobiliário (CI), um inquérito à promoção imobiliária sobre as expectativas dos promotores. No cômputo geral, no entanto, mais de metade dos promotores (52%) continua a considerar este sector como atraente, mas o interesse caiu 21 pontos percentuais face ao último trimestre de 2020.