Famílias com filhos pequenos ganham 'lotaria' no IRS

Sejam quais forem as comparações entre a fatura do IRS que passámos a pagar a partir de 2011 e o gradual alívio que se começou a fazer sentir a partir de 2016, há uma fatia da população que sai, claramente, a ganhar: as famílias com filhos. E, em 2022, estão na rampa de lançamento para voltarem a beneficiar, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE-2022), que pretende reforçar o valor dos abatimentos por cada dependente.

A esta ‘lotaria’ chama-se deduções à coleta fixas, que regressaram pela mão do Executivo de António Costa à custa de uma morte precoce do quociente familiar criado pelo Governo do seu antecessor, Pedro Passos Coelho, e que foi uma das estrelas da reforma do IRS em 2014.