Só a classe média paga menos IRS do que antes da troika

Devagar, devagarinho, vai sendo devolvida aos portugueses a pesada fatura fiscal imposta pela bancarrota do Estado que nos colocou nas mãos da troika. Mas não todo o dinheiro, nem para todos.

Em 2022, depois de completadas duas revisões de escalões e taxas de IRS, as famílias sem filhos com rendimentos médios já se livram da austeridade e até pagarão menos imposto do que antes da crise financeira. Chegando à maioria da população, a boa notícia não vai, contudo, muito além da classe média estatística. A partir daí, muitas famílias continuam a pagar mais IRS, mostram contas da Deloitte a partir da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.