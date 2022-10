Função Pública com poder de compra 11% abaixo de 2010

Depois dos ‘famosos' 2,9% de aumento salarial que Sócrates deu à Função Pública em 2009, seguiram-se anos de travessia do deserto para os trabalhadores da Administração Pública (AP), com congelamento da tabela remuneratória e das progressões e mesmo cortes salariais. E se os cortes foram entretanto revertidos (2016) e as progressões retomadas (2018), o congelamento salarial continuou a ser regra. Sinal disso, o aumento transversal de 0,9% que o Governo propõe para 2022 — e que custa €225 milhões em termos brutos, segundo as contas do Executivo — é apenas o segundo desde o referido ano de 2009. Antes, só tinha acontecido em 2020, mas num valor de apenas 0,3%.

Resultado? Entre 2010 — o primeiro ano de congelamento da tabela remuneratória — e 2022 — considerando já o aumento de 0,9% nesse ano —, os salários da Função Pública acumulam uma degradação do poder de compra de 11% (ver gráfico), indicam os cálculos do Expresso. Isto considerando apenas o impacto da inflação e sem levar em conta os cortes a que esteve sujeita nos anos da troika.