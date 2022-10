Com menos carros à venda, banca empresta menos aos portugueses para crédito automóvel

Numa altura em que o sector automóvel está em crise, devido à falta de semicondutores para a construção de carros, também o crédito concedido pelos bancos para a compra de veículos está a descer face ao ano anterior.

O montante dos novos contratos de crédito automóvel recuou 7,3% em agosto face ao mês anterior, totalizando 229 milhões de euros, segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal. Na comparação homóloga, o recuo é mais expressivo, na ordem dos 8,6%.

A descida é muito mais expressiva quando se olha apenas para o crédito para a compra de automóveis em primeira mão. Os usados ainda conseguem aguentar-se.

A produção automóvel tem vindo a ser penalizada por conta da crise dos semicondutores, sendo que o sector tem vindo a pedir medidas específicas de auxílio. A venda de automóveis recuou mais de 30% em agosto, face ao mesmo período do ano passado, segundo a associação automóvel ACAP.

Com o desempenho em agosto, o crédito automóvel é o segmento que penaliza o crédito ao consumo, de acordo com o Banco de Portugal. Houve uma subida mensal de 3,4% no crédito pessoal, em que os novos contratos valiam 245 milhões de euros, e também o cartões a descoberto somaram mais 2% para 94 milhões.

Mas, no seu todo, a importância contratada pelos clientes em crédito ao consumo deslizou 1,4% em agosto, quando comparada com julho. Foram concedidos em agosto 567 milhões de euros aos clientes bancários, menos do que os 575 milhões do mês anterior. Ainda assim, há uma subida homóloga, de 11,8%, olhando para agosto de 2020 (aí, ajudado pelo crédito pessoal).