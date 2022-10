Cluster aeronáutico de Ponte de Sor está em expansão e vai atrair quatro novas empresas

A Tekever, empresa portuguesa de tecnologias de comunicação, aeronáutica, aeroespacial, segurança e defesa, conhecida pela fabricação de drones, nomeadamente o AR5, é um dos rostos mais mediáticos do cluster aeronáutico de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, e uma das seis empresas que ali se instalou nos últimos anos - mas mais vêm a caminho. Segundo Hugo Hilário, o presidente da Câmara de Ponte de Sor, que alberga esta semana o Portugal Air Summit, outros projetos relevantes estão próximos de se concretizar com a conclusão de novos hangares.

