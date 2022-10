OE2022. AHRESP começa peregrinação pelos partidos políticos a pedir apoios para as empresas

Partido a partido, a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares está a apresentar os seus pedidos e alertas no âmbito da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), numa ronda de contactos iniciada esta quinta-feira com o grupo parlamentar do Partido Socialista.

O objetivo desta "peregrinação" pelos partidos com assento parlamentar é aproveitar cada uma das audiências para transmitir preocupações e alertas à volta da "imperiosa necessidade de existirem medidas estruturantes neste OE2022 para apoiarem a recuperação das nossas empresas", adianta a associação em comunicado.

A agenda da discussão será sempre a mesma, dando especial destaque à área fiscal, nomeadamente a aplicação temporária da taxa reduzida de IVA e a isenção da tributação na desafetação de imóveis da atividade de alojamento local e necessidade de mais medidas de incentivo ao consumo, para além do IVAucher, que termina a 31 de dezembro deste ano.

Outra prioridade para a associação é o mercado de trabalho: "É urgente a criação de mecanismos que incentivem a procura ativa de emprego nas atividades da restauração, similares e do alojamento turístico", afirma a direção da AHRESP, que tem já agendadas audiências com os grupos parlamentares do PCP, BE, CDS e Verdes.