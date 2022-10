Nenhuma lista candidata à associação Montepio teve luz verde do regulador até agora. Prazo para avaliação foi estendido

Até ao momento, nenhuma lista candidata à administração do Montepio Geral, a maior associação mutualista do país, obteve a obrigatória luz verde do regulador, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). Por isso, foi adiada a data para a entrega das candidaturas, já que todas precisam dessa autorização.

"A informação que foi prestada à Comissão Eleitoral pela ASF – Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões" foi "de que não é previsível que seja concluído qualquer processo de registo prévio junto daquela entidade de supervisão no prazo estabelecido na Convocatória (15-10-2021) de acordo com o Regulamento Eleitoral”, segundo a informação oficial relativa às eleições, que terão lugar a 17 de dezembro.

Assim, o registo prévio da ASF aos membros da administração e do conselho fiscal, obrigatório por lei, vai poder chegar até 29 de outubro, “data em que é previsível que já existam candidaturas em condições de se apresentar”, de acordo com essa informação publicada no site da mutualista.

Apesar de o Montepio definir este prazo para que as listas estejam preparadas para as eleições, a autoridade comandada por Margarida Corrêa de Aguiar não tem nenhum limite legal a cumprir. Estes processos de registo prévio são aqueles em que se garante que os candidatos cumprem os requisitos para liderar uma mutualista.

Mesmo adiando o prazo, há limites às mudanças das composições das listas, mesmo que haja veto a algum nome por parte da ASF: "não serão aceites mais pedidos de alteração da composição das listas e, ou, das Certidões e, ou, dos Relatórios previstos no artigo 13.º do Regulamento Eleitoral", sublinha também o comunicado assinado por Vítor Melícias enquanto presidente da mesa da assembleia-geral, cargo a que, segundo disse ao jornal Nascer do Sol, não se irá candidatar novamente – durante anos, esteve ao lado de António Tomás Correia que, em 2019, abandonou a liderança do Montepio quando sabia já que a ASF iria retirar a autorização para o exercício das funções.

Até agora, há quatro listas candidatas, mas todas elas aguardam a luz verde da ASF. Virgílio Lima (atual presidente), Eugénio Rosa (histórico opositor da administração), Pedro Corte Real (ligado ao antigo administrador Fernando Ribeiro Mendes) e Pedro Alves (numa lista de quadros do grupo, que já substituiu o primeiro candidato aquando das diligências do supervisor) encabeçam as listas apresentadas para registo prévio junto da ASF.

O ato eleitoral irá realizar-se a 17 de dezembro mas os associados podem votar a partir de dia 13 desse mês por meios eletrónicos à distância, disponibilizados pelo Montepio.

No universo de cerca de 600 mil associados, unicamente aqueles que são membros há mais de dois anos têm poder de voto.