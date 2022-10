Morgan Stanley tem subida de lucros de 49% até setembro

O grupo financeiro norte-americano Morgan Stanley anunciou, esta quinta-feira, que nos primeiros nove meses do ano teve lucros de 11.338 milhões de dólares (9.784 milhões de euros), mais 49% em relação ao mesmo período de 2020.

Segundo um comunicado, a subida dos lucros foi impulsionada essencialmente pelo banco de investimento e a faturação acumulada do grupo entre janeiro e setembro ascendeu a 39.275 milhões de dólares (33.953 milhões de euros), mais 28%.

No terceiro trimestre, o mais seguido pelas analistas, o Morgan Stanley obteve lucros de 3.707 milhões de dólares (cerca de 3.200 milhões de euros), uma subida de 36% em relação ao período homólogo.

O líder do grupo, James P. Gorman, destacou o bom desempenho dos negócios no segmento da banca de investimento e gestão de fortunas.

O banco, em linha com outras entidades financeiras, disse que reduziu as suas provisões para perdas por incumprimento no pagamento de empréstimos para investimentos "como resultado de um cenário macroeconómico melhor".