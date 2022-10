Mitsubishi Fuso pára produção na fábrica do Tramagal por falta de componentes

A Mitsubishi Fuso Truck Europe anunciou uma paragem de produção a partir de quinta-feira, na fábrica do Tramagal, no distrito de Santarém, por tempo indeterminado, devido ao atraso na entrega de componentes e à escassez no abastecimento de semicondutores.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da empresa confirmou a paragem forçada "a partir de amanhã", dia 15 de outubro, tendo atribuído a decisão a uma "disrupção da cadeia de abastecimento de componentes", e afirmado que a "paragem da produção é consequência de problemas no Terminal de Contentores de Sines e atraso de navios".

Segundo a mesma fonte, "este problema junta-se à escassez no abastecimento de semicondutores", estando a retoma da atividade "dependente da resolução dos problemas".

A fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE) em Tramagal é o centro de produção da FUSO na Europa e emprega 450 trabalhadores, integrando a Daimler Truck, a maior construtora mundial de veículos pesados.

A empresa deu ainda conta que a atividade na fábrica da MFTE em Tramagal, no concelho de Abrantes, "tem sido afetada nos últimos meses por questões globais de falta de contentores e atraso de navios vindos do Japão na rota marítima Ásia -- Europa", e que "levaram já a paragens esporádicas" da produção.

"Esta semana", acrescentou a mesma fonte, "a situação agravou-se com novas interrupções na cadeia de abastecimento devido a atrasos relacionados com grandes congestionamentos nas operações no porto de Sines e nos transportes ferroviários".

Face ao atual cenário, "a fábrica no Tramagal vai parar a partir de amanhã [quinta-feira], dia 15, estando-se a avaliar a evolução da situação e a aguardar que o restabelecimento da cadeia de abastecimento permita retomar a produção na próxima semana", concluiu.

A produção anual de 2020 da fábrica do Tramagal cifrou-se nas 6.328 unidades, com um volume de faturação de 151 milhões de euros. Com um total de 450 colaboradores, a MFTE teve na União Europeia, Reino Unido e Suíça os seus principais mercados.

A MFTE já produziu na fábrica do Tramagal mais de 200.000 veículos, dos quais 95% para exportação.

Em 2019, fabricou 11.036 veículos Canter, sendo mais de 90% para exportação para o mercado europeu e também para os Estados Unidos, Israel, Turquia e Marrocos. A empresa instalada no concelho de Abrantes, maior exportadora do distrito do Santarém, faturou cerca de 222 milhões de euros em 2019.