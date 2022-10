Jerónimo Martins fecha com máximo histórico e PSI-20 encerra sessão em terreno positivo

O PSI-20 encerrou a sessão desta quinta-feira com uma valorização de 0,49% para 5.620,72 pontos, o valor mais alto desde agosto de 2018. A Galp regressou aos ganhos, mas o grande destaque do dia vai para a Jerónimo Martins, que atingiu o valor mais alto de sempre em bolsa.

A retalhista, dona do Pingo Doce, avançou 1,47% para 18,95 euros por ação, tendo chegado a tocar os 18,97 durante a sessão. É o valor mais alto de sempre para a Jerónimo Martins.

Destaque também para as energias renováveis, com a Greenvolt a ter a maior subida do dia (2,28%, para 6,29 euros por ação) e a EDP Renováveis a manter-se no "verde" (0,18%, para 21,94 euros) apesar da queda da EDP. Também a Galp merece um apontamento, uma vez que voltou aos ganhos (1,29%, para 9,93 euros).

No total, das 19 cotadas que compõem o PSI-20, 14 acabaram o dia em alta. Por outro lado, cinco terminaram a sessão no "vermelho".

Entre as cotadas que fecharam a sessão em terreno negativo encontram-se a EDP, que perdeu 0,97%, para 4,708 euros por ação, e o BCP, que caiu 0,89%, para 0,1551 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças fecharam no "verde". Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, acabou o dia com uma valorização de cerca de 1,25%.