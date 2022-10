Fed. Início do fim dos estímulos previsto para novembro ou dezembro

O início do fim dos estímulos monetários concedidos pela Reserva Federal dos Estados Unidos desde o início da pandemia já estava à vista. Agora, sabe-se que deverá começar em meados de novembro ou em meados de dezembro, segundo as actas da reunião de setembro do Comité Federal de Mercado Aberto da Fed divulgadas na quarta-feira.

O ritmo de diminuição poderá ser de 15 mil milhões de dólares mensais (13 mil milhões de euros ao câmbio atual) e deverá ocorrer até julho do próximo ano, "um ou dois meses antes" face às previsões anteriores dos membros do Comité.

Analistas da Goldman Sachs prevêem, entretanto, que o anúncio seja feito em novembro, iniciando-se o tapering (retirada de estímulos) nesse mesmo mês, numa operação que se prolongará até meados de junho do próximo ano.

O cenário antecipado na reunião que teve lugar no final de setembro é de uma diminuição mensal dos estímulos na ordem dos 10 mil milhões de dólares (9 mil milhões de euros) em obrigações do tesouro norte-americano e 5 mil milhões de dólares (4 mil milhões de euros) em títulos garantidos por hipotecas (mortgage-backed securities em inglês), apesar de manifestarem abertura a eventuais ajustes caso a evolução da economia não alinhe com as previsões atuais da Fed.

Reconhecendo que a taxa de inflação está bem acima do alvo de 2% - na quarta-feira, o Departamento do Trabalho anunciou que a inflação do país registou uma variação homóloga de 5,4% em setembro, a maior em 13 anos e acima das expectativas dos analistas - os governadores da Fed defendem que esta se deve a "fatores transitórios", tendendo a desacelerar com a resolução dessas fricções nascidas da pandemia, em grande parte relacionadas com as cadeias logísticas mundiais e falhas na produção de bens como semicondutores.

O vírus da Covid-19 é, de resto, a maior ameaça para a economia norte-americana, tendo o aumento dos casos dos últimos meses provocado um abrandamento da recuperação económica, realça o Comité. A vacinação é, dizem, a forma de mitigar esses riscos para o crescimento do país.