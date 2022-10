Empresas do setor florestal têm falta de mão de obra. “Não é uma questão de dinheiro, há dificuldades em recrutar pessoas”

Os empresários do setor florestal deparam-se com a falta de mão de obra. A dificuldade das tarefas e a sua sazonalidade são os motivos que tornam, de acordo com o “Jornal de Notícias”, a contratação difícil.

“Para o trabalho mais mecanizado não há tanta dificuldade”, diz Manuel Luís, da empresa Florestas Sustentáveis. “O problema são os trabalhos manuais na floresta, extremamente pesados. Já nem é uma questão de dinheiro, há mesmo dificuldade em recrutar pessoas”, acrescenta.

Segundo o mesmo jornal, os salários mensais ascendem aos mil euros. O presidente da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA), Pedro Serra Ramos, admite que “um trabalhador do setor não ganha menos de 80 euros por dia”.

“Temos jornadas a pagar 100 euros por dia, mas as pessoas preferem 600 ou 700 euros líquidos num supermercado do que estar ao frio e chuva”, explicita o empresário. Manuel Luís considera que “o típico trabalhador português não está vocacionado para trabalhos mais duros na floresta”.



O empresário adianta que, entre outubro e junho de 2021, contratou 18 trabalhadores sazonais vindos do estrangeiro: ”Foi isso que nos salvou”.