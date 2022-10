EDP compra concessionária de transporte de eletricidade no Brasil por €309 milhões

A EDP, através da EDP Brasil, ganhou o leilão para a compra de 100% do capital da empresa brasileira Celg Transmissão, por 1.977 milhões de reais, o equivalente a 309 milhões de euros ao câmbio atual, informou a elétrica portuguesa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A transação, explica a EDP, "está pendente de aprovações regulatórias", mas se se concretizar reforçará o negócio de redes do grupo português, que tem privilegiado na sua estratégia de crescimento negócios de baixo risco, como são os que têm receitas reguladas.

A Celg Transmissão opera 755,5 quilómetros de rede elétrica e 14 subestações, localizadas predominante no estado de Goiás, na região Centro do Brasil.

O prazo de concessão da empresa brasileira cobre um período até 2043 e 2046, sendo que a Celg opera com um regime de receita permitida de 223 milhões de reais por ano.

"Esta transação está alinhada com a estratégia de crescimento da EDP nas redes reguladas de energia eléctrica no Brasil, que foi definida no plano de negócios 2021-2025", sublinha a EDP no seu comunicado.