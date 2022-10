EDP Renováveis aumenta produção de eletricidade em 5% até setembro

A produção de eletricidade da EDP Renováveis nos primeiros nove meses do ano cresceu 5% face a igual período do ano passado, para 21,46 terawatt hora (TWh), informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este aumento tirou partido de um crescimento de 10% na produção nos mercados europeus, e de 53% na América Latina, mercados que compensaram a estagnação da produção da EDP Renováveis no mercado norte-americano.

A capacidade instalada do grupo no final de setembro ascendia a 13,05 gigawatts (GW), mais 1,5 GW do que há um ano. Segundo o comunicado, a EDP Renováveis tem atualmente em construção 2,65 GW de nova capacidade, concentrada sobretudo na Europa e América Latina.

Da capacidade operacional do grupo a maior parte (94%) são parques eólicos. As centrais solares representam atualmente 6% da capacidade instalada da EDP Renováveis.