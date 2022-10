Despedimentos: Santander contesta providência cautelar e audiência é adiada

A providência cautelar que visa travar os despedimentos em curso no Santander e aceite pelo tribunal, ia ter esta quinta-feira uma audiência para que se discutisse os argumentos e pudesse haver uma decisão, mas não chegou a haver audiência de julgamento.

Os sindicatos indicaram precisar de tempo para analisar a contestação entregue pelo Santander.

Em causa estão cerca de 210 trabalhadores que não aceitaram sair através de rescisões por mútuo acordo.

Segundo afirmou ao Expresso António Fonseca, presidente do Mais Sindicato, um dos sindicatos que avançaram com a providência cautelar (o SBC e SBN) a audiência foi adiada para que "os sindicatos pudessem conhecer a contestação apresentada ontem pelo Santander e que conta com mais de 300 páginas".

António Fonseca adianta que perante a contestação do Santander com argumentos espelhados em mais de 300 páginas, "tivémos de pedir ao juiz para analisar os argumentos e podermos responder à contestação".

Os sindicatos afetos à UGT têm até dia 21 de outubro para responder à contestação e a audiência foi remarcada para dia 28 de outubro.

Recorde-se que os sindicatos na providência cautelar entregue ao Tribunal do Trabalho de Lisboa, justificaram a iniciativa considerando "não haver qualquer justa causa objetiva para o despedimento – mas tão só a instrumentalização de um expediente legal para a aplicação de uma sanção a todos os que não aceitaram sair do banco por reforma ou rescisão por mútuo acordo".

A mesma diligência foi feita ao Tribunal do Trabalho do Porto por causa dos despedimentos no BCP, cerca de 62, mas o tribunal rejeitou a providência cautelar. Os sindicatos vão, segundo confirmou António Fonseca ao Expresso, apresentar recurso desta decisão para o Tribunal da Relação do Porto na próxima segunda-feira.