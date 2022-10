Amazon Índia copiou produtos e manipulou resultados de pesquisa para promover marcas próprias

A Amazon Índia está alegadamente envolvida numa campanha sistémica para copiar produtos de outras empresas e manipular os resultados mostrados na pesquisa do site para promover estes produtos em detrimento dos originais.

A notícia é avançada pela agência noticiosa Reuters, que analisou milhares de páginas de documentos - incluindo emails, planos de estratégia e negócio.

Segundo a Reuters, a equipa de marcas privadas da Amazon Índia explorou os dados recolhidos na Amazon.in para copiar certos produtos de outras empresas. O departamento terá igualmente manipulado o motor de pesquisa do site para que estes produtos copiados aparecessem “nos dois a três primeiros resultados da pesquisa".

Num relatório de 2016, a empresa determina o plano estratégico da marca Solimo, criada especialmente para o mercado indiano, como "usar informação da Amazon.in para desenvolver produtos e depois tirar proveito da plataforma Amazon.in para promover estes produtos junto dos nossos clientes". O sucesso da marca levou a que os seus produtos estejam atualmente disponíveis também na Amazon dos EUA.

Para garantir que os produtos copiados obtinham uma qualidade semelhante ao original, a equipa planeava igualmente trabalhar com os fabricantes dos originais. "É difícil desenvolver especialização em produtos e assim, para garantir que somos capazes de igualar plenamente a qualidade dos nossos produtos de referência, decidimos trabalhar apenas com os fabricantes do nosso produto referência", lê-se num dos documentos citados pela Reuters.

Os documentos mostram que várias marcas estavam na mira para serem copiadas - incluindo a norte-americana Old Navy/GAP e a Prestige (uma das maiores marcas de utensílios de cozinha na Índia).

Nos relatórios é notado o sucesso de uma camisa para homem da marca Xessentia (uma parceria Amazon), cujos artigos tinham sido fabricados tendo como referência a marca Louis Philippe por esta ser "premium e popular". O produto foi posteriormente alterado devido à alta taxa de devoluções, sendo o seu design alterado para ir ao encontro dos dados recolhidos pelo site.

Um dos exemplos citados é uma camisola da marca indiana John Miller. Neste caso a Amazon "seguiu as medidas" do original até ao tamanho da circunferência para a cabeça e comprimento das mangas.

Esta não é a primeira vez que este tipo de acusações são levantadas contra a Amazon. Em 2020, Jeff Bezos afirmou sob juramento no Congresso dos EUA que as marcas próprias da Amazon estavam proibidas de usar informação de vendedores privados no seu negócio. Numa audiência em 2019, um porta-voz da gigante tinha afirmado que a empresa não manipula os resultados de pesquisa: "Os algoritmos são otimizados para prever o que os clientes querem comprar, independentemente do vendedor".

Estes testemunho são agora contrariados pelos documentos analisados pela Reuters, pelo menos no caso do mercado indiano. A gigante de e-commerce norte-americana não confirmou nem negou a veracidade dos documentos citados pela agência noticiosa mas acrescentou: "acreditamos que as alegações são factualmente incorretas e infundamentadas".