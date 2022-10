Albufeira representou 11% do número de dormidas do país até agosto

Entre janeiro e agosto de 2021, o concelho de Albufeira representou 11% do total de dormidas turísticas do país, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira. Os 2,2 milhões de dormidas no concelho algarvio ficaram acima de outro município de grande magnetismo turístico -- o de Lisboa - que teve 2 milhões de dormidas, ou 10,1% do total.

Foram os portugueses quem acorreu a Albufeira em substituição dos turistas internacionais e que fizeram com que o número de dormidas aumentasse 12,1% face a 2020. Nos primeiros oito meses do ano, as dormidas de residentes em Portugal tiveram um peso de 60,6% no total, tendo crescido 39,4% face a 2020.

A queda das dormidas de não-residentes, em comparação com os primeiros oito meses de 2019, o último período comparável pré-pandemia, é de 81,5% no concelho, o que dá uma ideia do impacto que o desaparecimento dos turistas estrangeiros do Algarve, como os britânicos e os holandeses, teve no setor na região.

O município do Funchal representou 6,5% das dormidas no mesmo período, tendo as referentes a residentes mais do que duplicado face a 2020, numa subida de 147,6%.

No conjunto do país, nos primeiros oito meses do ano registaram-se 8,8 milhões de hóspedes e 23,9 milhões de dormidas em todos os meios de alojamento, quer o tradicional, que inclui hotéis e apartamentos, quer parques de campismo, colónias de férias e pousadas da juventude. A subida, face ao período homólogo, foi de 8,1% no número de hóspedes e de 11,8% nas dormidas.