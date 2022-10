Venda de brinquedos em Portugal caiu 19% no primeiro semestre

A venda de brinquedos em Portugal caiu fortemente nos primeiros seis meses de 2021, recuando 19%, ou 9,4 milhões de euros, face ao período homólogo do ano passado, segundo dados da GfK divulgados esta quarta-feira. Uma evolução que se deve ao facto de a grande distribuição não ter podido vendê-los durante grande parte do primeiro semestre deste ano, altura em que a pandemia ainda estava por controlar.

O estudo da GfK revela que, mesmo assim, o preço médio dos brinquedos no mercado aumentou 1,6% para os 11,90 euros, com os brinquedos de construções e carros a verem os maiores aumentos do preço médio, e as bonecas e os pré-escolares a ficarem mais baratos.

Segundo a empresa de estudos de mercado, os únicos brinquedos que não tiveram quebras foram os brinquedos eletrónicos. As categorias “bonecas”, “jogos & puzzles” e “figuras de ação” recuaram 33%, 26%, e 23%, respetivamente, nas vendas. A categoria “construções” foi, entre as perdedoras, a que menos perdeu.

"A categoria “bonecas” perde relevância no mercado nacional e deixa de ser a mais importante, caindo de 19% para 15,8%. “Construções” passa a ser a categoria com maior peso, com 17,1% (vs 14,5% no primeiro semestre de 2020)", assinala a GfK.

O segmento “desporto e ar livre” aumentou a quota de mercado, em sentido contrário do segmento de “jogos e puzzles”, que a perdeu.

O mercado licenciado - os brinquedos de linhas específicas relacionadas com marcas de videojogos, filmes, personalidades, entre outros - representou 21% do mercado no primeiro semestre deste ano, quando há um ano representava 23%.

O estudo auditou duas mil lojas numa amostra com os principais retalhistas que vendem brinquedos em Portugal.