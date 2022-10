Delta Air Lines regista primeiro lucro trimestral desde o início da pandemia

A companhia norte-americana Delta Air Lines registou 1,2 mil milhões de dólares de lucro (cerca de mil milhões de euros) entre julho e setembro deste ano, segundo dados divulgados esta quarta-feira. É o primeiro trimestre de lucro desde o início da pandemia de Covid-19.

Apesar de ser o primeiro trimestre com lucros, o resultado ainda fica aquém dos níveis de 2019. Mais precisamente, no mesmo trimestre em 2019, a companhia aérea registou perto de 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), mais 19% que no terceiro trimestre de 2021.

A ajudar à recuperação da empresa esteve um verão com menos restrições e mais reservas.

"As nossas receitas atingiram dois terços dos níveis de 2019", revelou o presidente executivo Ed Bastian. De acordo com os dados divulgados, a receita operacional foi de mais de 9 mil milhões de dólares (7,7 mil milhões de euros), menos 27% que no mesmo período em 2019.

Por outro lado, também as despesas diminuíram. Segundo os resultados anunciados, a despesa rondou os 7 mil milhões de dólares (6 mil milhões de euros), menos 34% que em 2019.

Quanto às perspetivas para o último trimestre do ano, o presidente executivo vê uma melhoria na procura mas avisa que "o recente aumento dos preços dos combustíveis irá pressionar a capacidade de permanecer rentável".