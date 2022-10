Regiões autónomas melhoram défice em 2022. Autarquias veem excedente diminuir

O Governo prevê, para o próximo ano, um saldo orçamental negativo na Administração Regional e Local pior que em 2021. Segundo a proposta para o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entregue na segunda-feira à noite na Assembleia da República, o decréscimo do défice regional não será suficiente para melhorar as contas, uma vez que haverá um maior decréscimo do excedente local.

"Para 2022, prevê-se um saldo orçamental negativo na Administração Regional e Local de 213,9 milhões de euros para o qual contribuirá o défice de 300,8 milhões de euros da Administração Regional, atenuado pelo excedente de 86,9 milhões de euros estimado para a Administração Local", indica o documento. Estes valores representam um agravamento face à estimativa para 2021 que se situa nos 68,3 milhões de euros negativos.

No que diz respeito às regiões autónomas, Açores e Madeira, é esperado um défice de 300,8 milhões de euros, uma melhoria de 24,3 milhões de euros face a 2021. " A receita deverá crescer 9,4%, impulsionada sobretudo pelo aumento das transferências da União Europeia (115,6%), associadas em grande medida aos fundos a receber no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], e da receita fiscal (5,6%), reflexo da recuperação económica esperada para 2022 nas regiões", lê-se no documento.

Do OE2022, através da lei das finanças das regiões autónomas, seguem cerca de 281 milhões de euros para os Açores e 217 milhões de euros para a Madeira.

No que diz respeito às autarquias, é esperado um excedente da Administração Local de 86,9 milhões de euros, menos 169,8 milhões de euros face a 2021. O decréscimo deve-se, segundo as Finanças, a um crescimento da receita (6,4%) inferior ao previsto para a despesa (8,3%).

Ao nível da receita, o documento desta as transferências do Fundo de Financiamento da Descentralização "que prevê a finalização, em 2022, do processo de descentralização de competências para os municípios" e também os fundos provenientes do PRR. "Em relação à despesa, a evolução esperada assenta, essencialmente, no crescimento do investimento (13%), impulsionado pelas iniciativas e projetos no âmbito do PRR e das despesas com pessoal (7,5%), decorrentes, essencialmente, do

processo de descentralização de competências para os municípios."

Assim, do OE2022 seguem para a Administração Local menos 1,9% de transferências que em 2021. A queda já era prevista, uma vez que a Lei das Finanças Locais, que prevê que Estado partilhe anualmente com as câmaras uma parte das receitas dos principais impostos que arrecada, baseia as transferências para 2022 no ano de 2020, primeiro ano de pandemia, quando a atividade económica encolheu mais de 7,5%.