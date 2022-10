Receitas da Dior crescem 40% e batem níveis pré-covid

O grupo francês Christian Dior registou uma receita de 44,2 mil milhões de euros nos primeiros nove meses de 2021, dos quais mais de 15 mil milhões no trimestre terminado em setembro, segundo divulgado esta terça-feira. No acumulado dos nove primeiros meses do ano a marca de luxo viu um aumento de 40% da receita em relação a 2020.

Se compararmos com o ano de 2019, antes da pandemia de covid-19, o grupo viu as receitas crescerem, no acumular dos primeiros nove meses, 11%.

Só no terceiro trimestre as receitas do grupo atingiram os 15.512 milhões de euros, o trimestre mais forte, até ao momento, do ano 2021. No trimestre em causa houve um aumento de 20% face a 2020 e de 11% face a 2019.

Ainda assim, o trimestre com o maior crescimento percentual continua a ser o segundo (abril a junho), com mais de 80%. Mas o período em causa marca os primeiros confinamentos no mundo por causa da covid-19.

No que diz respeito à categoria de produtos, destaca-se os "produtos de moda e cabedal" com receitas de 21,3 mil milhões de euros no acumulado dos nove meses, ou seja um crescimento de 57% em comparação com o ano passado. Face a 2019 esta categoria também viu as receitas aumentarem 38%.

Todas as categorias da marca de luxo viram um crescimento da receitas face a 2020. Contudo, quando comparado com 2019, "perfumes e cosmética" e "retalho seletivo" ainda ficam aquém.